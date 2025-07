8.50 Uhr: Zur Erinnerung: Die schwarz-rote Regierung hat am Dienstag ihren ersten Haushaltsentwurf ins Parlament eingebracht. Er sieht für 2025 und in den Folgejahren massive Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung, aber auch eine Rekordverschuldung vor. Um diese massiven Schulden dürfte sich auch die in Kürze beginnende Debatte drehen.