Aktualisiert am 19.11.2024 - 15:09 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein Schild kennzeichnet einen Standort von ARD und ZDF: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht immer wieder in der Kritik. (Quelle: Oliver Berg/dpa/dpa)

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF ziehen wegen der Nichtanpassung des Rundfunkbeitrags vor das Bundesverfassungsgericht . Die Klage wurde am Dienstag eingereicht. Zuerst berichtete die Katholische Nachrichten-Agentur unter Berufung auf ARD-Kreise. Auch die "Süddeutsche Zeitung" berichtete.

Doch dieser Empfehlung müssten zunächst die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten einstimmig stattgeben, anschließend müssen die 16 Landtage den Schritt bestätigen. Doch bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) Ende Oktober in Leipzig wurde die Entscheidung über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags vertagt. Mehr dazu lesen Sie hier.

ARD-Vorsitzender: Weg vors Gericht ist die Ultima Ratio

Deshalb ziehen ARD und ZDF jetzt vor das Bundesverfassungsgericht und klagen gegen die Nicht-Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Am Dienstag teilte der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke in einer Mitteilung mit: "Dieser Schritt fällt uns schwer, aber wir können eine Verletzung des Verfahrens nicht hinnehmen." Der ARD sei bewusst, "dass dieser Weg die Ultima Ratio darstellt".

ZDF-Intendant Norbert Himmler teilte mit: "Die Unabhängigkeit unserer Berichterstattung steht und fällt mit der Unabhängigkeit unserer Finanzierung." Der Blick auf die Krisenherde der Welt und die wachsende Verunsicherung auch in Deutschland zeigten einmal mehr, wie wertvoll der öffentlich-rechtliche Rundfunk als Garant verlässlicher Informationen für die Gesellschaft sei.

Umsetzung der KEF-Empfehlung nicht bis Januar möglich

Senderchef Himmler führte weiter aus: "Die Verfassung gibt vor, dass er dafür angemessen finanziert sein muss. Da die Länder die Beitragsempfehlung der KEF nicht umsetzen, bleibt uns keine andere Möglichkeit, als erneut Beschwerde in Karlsruhe einzulegen."

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten wollen erst bei der kommenden MPK am 12. Dezember entscheiden. Für die Sender ist damit klar: Zur verfassungsrechtlich vorgeschriebenen Umsetzung der KEF-Empfehlung zum Jahresanfang wird es nicht kommen. "In den verbleibenden sechs Wochen des Jahres" ist das nicht mehr möglich, heißt es in der ARD-Mitteilung.