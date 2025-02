In der letzten Plenarsitzung des Bundestages vor den Neuwahlen dürfte es noch einmal zur Sache gehen. Verfolgen Sie die Debatte in unserem Liveticker.

Der Bundestag kommt am Dienstag zu seiner letzten Plenarsitzung vor der Bundestagswahl zusammen. Geplant ist eine dreistündige "Debatte zur Situation in Deutschland", die zum großen Schlagabtausch der Spitzenkandidaten kurz vor der Wahl am 23. Februar werden dürfte. Geplant sind unter anderem Reden von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seinem Herausforderer, Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU).