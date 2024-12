Stille Weihnachten - Trauer nach Anschlag in Magdeburg

Aktualisiert am 26.12.2024 - 14:23 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Eine Woche nach dem Anschlag steht Magdeburg weiter im Zeichen der Trauer. Dabei wird das traditionelle Weihnachtskonzert in diesem Jahr zu einem Symbol des Zusammenhalts.

Oberb├╝rgermeisterin: Wunde in der Stadt

"Dieses Attentat hat eine gro├če Wunde in unsere Stadt gerissen. Eine Wunde, die blutet", sagte die Oberb├╝rgermeisterin der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, Simone Borris (parteilos), kurz vor Beginn des Konzerts. Es liege nun an den Magdeburgerinnen und Magdeburgern, diese Blutung zu stoppen. Die gro├če Wunde werde jedoch eine Narbe hinterlassen, die die Stadt ver├Ąndern werde. "Wir m├╝ssen versuchen, gemeinsam in der Trauer zueinanderzustehen und dann nach vorn zu schauen", betonte Borris. Anschlie├čend erhoben sich die G├Ąste zu einer Schweigeminute.