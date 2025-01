Bundestagswahl: Versand der Wahlbenachrichtigungen geht los

Aktualisiert am 13.01.2025 - 10:02 Uhr

Aktualisiert am 13.01.2025 - 10:02 Uhr

Der Wahlbrief mit dem ausgef├╝llten Stimmzettel muss sp├Ątestens am Wahlsonntag um 18.00 Uhr am Ziel sein (Archiv-Foto). (Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa/dpa-tmn/dpa-bilder)

Die Deutsche Post sieht sich f├╝r die Briefwahl zur Bundestagswahl am 23. Februar gut gewappnet. Das Bonner Unternehmen teilte mit, dass der Versand der Wahlbenachrichtigungen angelaufen sei. Damit k├Ânnen die B├╝rger die Briefwahl beantragen. Die Unterlagen hierzu inklusive Stimmzettel bekommt man der Post zufolge fr├╝hestens Anfang Februar. Bei den meisten Kommunen kann der Briefwahl-Antrag auch online gestellt werden. Die Post, die zum Logistikkonzern DHL geh├Ârt, appellierte an die Kommunen, den Druck der Wahlunterlagen - also der Stimmzettel - rechtzeitig sicherzustellen.