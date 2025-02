Habeck wehrt sich gegen Plagiatsvorwürfe

Habeck ging bereits vor der Veröffentlichung der Vorwürfe durch Weber in die Offensive. Der Bundeswirtschaftsminister sagte in einem in sozialen Medien veröffentlichten Video, ihm seien im Januar eine Reihe sehr spezifischer Vorwürfe zugetragen worden. "Dabei geht es nicht, wie sonst, um Textplagiate, sondern um Ungenauigkeiten in den Fußnoten", so Habeck. Er habe, gleich nachdem ihm das bekannt wurde, die Ombudsstelle der Universität Hamburg um Sichtung und Prüfung seiner Dissertation und speziell der konkreten Vorwürfe gebeten. Im ZDF sprach Habeck von haltlosen Vorwürfen.