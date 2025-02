Studium 297.000 Menschen machten 2023 ersten Studienabschluss

Frauen machten hÀufiger einen Abschluss als MÀnner.

Die Zahl sinkt leicht, der Anteil bleibt gleich: Viele junge Menschen machten 2023 einen ersten Hochschulabschluss. Vor allem Stadtstaaten wie Berlin liegen bei den Zahlen vorn.

An deutschen Hochschulen haben 2023 rund 297.000 Menschen einen ersten Studienabschluss gemacht. Damit sank die Zahl leicht im Vergleich zum Vorjahr (301.000), wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. In beiden Jahren lag der Anteil der Erstabsolventinnen und -absolventen an der gleichaltrigen Bevölkerung bei 32 Prozent. Bei den Erstabsolventinnen und -absolventen handelte es sich ĂŒberwiegend um junge Menschen im Alter von 21 bis 29 Jahren und bei den erzielten ErstabschlĂŒssen zumeist um BachelorabschlĂŒsse (86 Prozent).

Die Quote lag mit 36 Prozent bei Frauen deutlich höher als bei MĂ€nnern mit 28 Prozent. Die Erstabsolventenquote gibt an, wie hoch der Anteil der Menschen, die in einem PrĂŒfungsjahr (Wintersemester und darauffolgendes Sommersemester) einen ersten Abschluss an einer Hochschule in Deutschland erworben haben, an der altersspezifischen beziehungsweise gleichaltrigen Bevölkerung ist.

Berlin mit Spitzenplatz

Trotz des leichten RĂŒckgangs der absoluten Zahlen war die Erstabsolventenquote im Jahr 2023 1,7-mal höher als 20 Jahre zuvor (2003: 18 Prozent). Der Anstieg war laut Bundesamt vor allem bis 2012 zu sehen. In den Jahren ab 2013 lag der Anteil der Erstabsolventinnen und Erstabsolventen an der gleichaltrigen Bevölkerung jedes Jahr zwischen 31 und 32 Prozent. Nur 2020 und 2021 ging der Wert wegen der Corona-Pandemie etwas zurĂŒck.