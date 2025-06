Ist Merz' Aussage, Israel erledige im Iran die "Drecksarbeit", unredlich oder schlicht die unverblümte Wahrheit? t-online-Nutzer sind sich in dieser Frage uneins.

Bundeskanzler Friedrich Merz begrüßt, dass Israel gegen den Iran militärisch vorgeht, um dessen atomare Aufrüstung zu verhindern. In einem Interview sagte er, man könne Israel dankbar sein, diese "Drecksarbeit" zu erledigen – eine Formulierung, die ihm viel Kritik einbrachte.

"Ein widerlicher Fehlgriff"

Detlef Mucha findet an dem Gesagten nichts anstößig, wie er schreibt – im Gegenteil: "Über Jahre wurden Deutschland und der Rest der westlichen Welt vom Iran an der Nase herumgeführt. Und jetzt erledigt Israel die Drecksarbeit, das ist gut so", pflichtet der t-online-Nutzer Merz bei.