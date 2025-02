Schwächster Moment: Schwach ist Robert Habeck ausgerechnet bei der Wirtschaft und ihrer Krise. Als er gefragt wird, wie die Leute den Glauben an ihn als Wirtschaftsminister wiedergewinnen sollen, verliert er sich in der Beschreibung der Probleme. Seine Lösungen handelt er nur kurz in Stichpunkten ab. Und die Stichpunkte leitet er ausgerechnet ein, indem er sagt, sein Vorredner Merz habe das schon alles richtig benannt. Zur Klimapolitik sagt auch der Grüne an dieser Stelle: gar nichts. Obwohl die Grünen beides zusammen denken.

Alice Weidel (AfD): Böller gegen die Brandmauer

Schwächster Moment: Weidel schwimmt wie üblich, als Rechtsextremisten und NS-Verharmlosung in ihrer Partei angesprochen werden. Günther Jauch fragt aber auch nach einem für Weidel persönlich noch unangenehmeren Thema: Wo die Kanzlerkandidatin der AfD eigentlich genau lebt und ihre Steuern zahlt. Weidel nämlich lebt mit ihrer Familie in der Schweiz, hat aber auch einen Wohnsitz in Überlingen in Baden-Württemberg gemeldet, wo ihre Eltern leben. Fraglich aber ist, wie oft sie dort überhaupt ist. Wie eine am Sonntag veröffentlichte Straßenumfrage der "Bild" in Überlingen gezeigt hat, haben viele Überlinger sie dort noch nie oder äußerst selten gesehen. Weidel betont den Wohnsitz in Überlingen und sagt, sie zahle auf alle Einkünfte in Deutschland Steuern. Es bleibt aber der Eindruck: Ausgerechnet die Chefin der Partei, die so national und radikal viel ändern will im Land, hat bei dem Thema eine offene Flanke.