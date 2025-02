Porsche will rund 1.900 Stellen in Deutschland streichen

Stammwerk in Stuttgart betroffen

Aktualisiert am 13.02.2025 - 14:44 Uhr

Aktualisiert am 13.02.2025 - 14:44 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Logo der Porsche AG an einer Felge (Symbolbild): Der Autohersteller baut fast 2.000 Stellen in Deutschland ab. (Quelle: Marijan Murat)

Porsche will fast 2.000 Stellen in Deutschland streichen. Betroffen ist auch das Stammwerk in Stuttgart.