Der amerikanische Donald ist ein Paradebeispiel für diese Spezies. Dem Mann mangelt es zwar erkennbar an politischem, wirtschaftlichem und sonstigem Basiswissen, an Empathie sowieso – trotzdem zeigt er sich ernsthaft überzeugt, jedes noch so komplizierte Problem quasi im Vorbeigehen lösen zu können; seien es Kriege, Handelsdefizite oder Flüchtlingskrisen. Dass seine Versuche überwiegend im Fiasko enden, schmälert seine Egomanie nicht im Geringsten.

Ein Blick ins psychologische Lehrbuch hilft weiter. Dort lesen wir vom Dunning-Kruger-Effekt, der in der Wissenschaft heiß diskutiert wird und gegenwärtig in vielen Tischgesprächen auftaucht: Er soll erklären, warum in diesen wilden Zeiten so viele minderbemittelte Typen an den Hebeln der Macht sitzen statt all der klugen, vernünftigen und rücksichtsvollen Menschen, die es zweifellos in jedem Land ausreichend gibt.