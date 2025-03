Kontra

Mehr Schaden als Nutzen

Die Zeit der Friedensdividende ist vorbei: Das ist eine unangenehme Wahrheit, die langsam allen dämmert, die einen unverstellten Blick auf die harte Realität werfen. Wie aber soll Deutschland der wachsenden Bedrohung durch eine mögliche und leider wahrscheinliche russische Aggression begegnen? Bei der CSU setzt man offensichtlich auf Ideen aus dem letzten Jahrhundert. Da sprach der potenzielle Gegner zwar auch schon Russisch, aber die Situation hat sich seitdem dennoch grundlegend geändert. Wir leben nicht mehr im 20. Jahrhundert. Der aktuellen Bedrohung wird man also auch nicht mit Rezepten von vorgestern wie einer allgemeinen Wehrpflicht begegnen können.

Was die Modernisierung der Bundeswehr dagegen voranbringt, sind Geld und der Wille zum Umbau von Strukturen, gerade was die Beschaffung von Material angeht. Natürlich mangelt es auch an Personal, aber hier wird die Absurdität des Vorschlags einer allgemeinen Wehrpflicht offensichtlich: Diese als Maßnahme zu propagieren, mit der sich offene Stellen besetzen lassen, ist in etwa so sinnvoll wie die Behauptung, der Fachkräftemangel in der Wirtschaft ließe sich mit flächendeckenden Pflichtpraktika bekämpfen. In der Wirtschaft würde eine solche Maßnahme zu Recht allenthalben Gelächter und Kopfschütteln auslösen. Bei der Bundeswehr aber soll genau das auf einmal die rettende Lösung sein?

Nein. Die Reaktivierung der Wehrpflicht wäre reine Politiksimulation, die vorgaukelt, Probleme zu lösen. Eine Symbolmaßnahme, die zudem kontraproduktiv ist. Sie nimmt sich in der Kommunikation zunächst wuchtig aus und suggeriert, dass Deutschland morgen wieder bis an die Zähne bewaffnet und verteidigungsbereit ist. Bei genauerem Blick offenbaren sich jedoch die Probleme hinter der Schlagzeile: Die Bundeswehr müsste komplett umgebaut werden, von einer professionalisierten Armee hin zu einer Wehrpflichtarmee inklusive aller Ausbildungsstrukturen und Kreiswehrersatzämter. Das Einzige, was hier aufgerüstet würde, wäre die Bürokratie. Wie genau Horden von Praktikantinnen und Praktikanten bei der modernen Kriegsführung helfen sollen, weiß auch niemand schlüssig zu beantworten.

Eine allgemeine Wehrpflicht, die junge Menschen aller Geschlechter einschließt, würde die Strukturen der Bundeswehr zudem hoffnungslos überfordern und lähmen. Muss aber nur eine Auswahl Wehrdienst leisten, stellt sich die Frage nach der Gerechtigkeit.

Die Forderung nach einer allgemeinen Wehrpflicht ist entweder Ausdruck hilflosen Ideenmangels oder ein Ablenkungsmanöver, damit niemand über die Versäumnisse der mutwillig vertrödelten Jahre unter der Kanzlerin und den Kanzlern der letzten zwei Jahrzehnte spricht. Beide Möglichkeiten stimmen nicht hoffnungsfroh, wenn man an die Herausforderungen und Bedrohungen der kommenden Jahre denkt.