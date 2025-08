Gibt eine Persönlichkeit aufseiten der Demokraten, der Trump in Zukunft Paroli bieten könnte?

Noch nicht. Wir sollten uns aber daran erinnern, dass auch so gut wie niemand 2004 den Namen Barack Obama kannte, bevor er damals auf dem Parteitag der Demokraten auf die Bühne trat. Dieser Auftritt katapultierte ihn letztlich ins Weiße Haus. Im Augenblick sortieren die Demokraten immer noch die Scherben nach der Wahlniederlage 2024. Derzeit testen verschiedene Politiker verschiedene Ansätze aus, es ist alles noch ungewiss. Die USA haben mehr als 300 Millionen Einwohner, aber wir haben nur zwei große politische Parteien. Da sind Widersprüche programmiert.

Umso dringender braucht es gute Redner, die das Land versöhnen können? Ein Kapitel in Ihrem Buch heißt "Reden Sie wie ein Mensch".

Das wünsche ich mir. Wir brauchen wirklich einen Demokraten, der wie ein Mensch spricht. Reden, die von Akademikern für Akademiker geschrieben wurden oder von Politikern für Politiker, helfen nicht weiter. Die meisten Menschen wachen doch nicht morgens auf und denken über die große Politik nach. Diese Leute wollen ihre Rechnungen bezahlen und eine vernünftige Ausbildung für ihre Kinder. Sie brauchen bezahlbare Preise, gute Straßen und sichere Schulen. Sie denken ganz sicher nicht in den Kategorien der politischen Elite. Diese politische Elite hat eine bestimmte Art zu sprechen, die bei Amerikanern im ganzen Land gar nicht gut ankommt. Deshalb sehne ich mich nach jemandem, der wie ein normaler Mensch spricht und anerkennt, wo wir Demokraten falschlagen. Denn der erste Schritt, um Vertrauen wiederzugewinnen, besteht darin, Fehler zuzugeben.

Immerhin konnte Joe Biden 2020 mehr Wähler überzeugen als Donald Trump. Besteht also Hoffnung?

Der Sieg von Joe Biden war in Teilen erneut eine Gegenreaktion auf Trump. Amerika muss von außen schizophren wirken: Obama, Trump, Biden und jetzt wieder Trump. Wir stecken in diesem 50-50-Paradigma fest, das hin und her schwankt. Diese Art der Spaltung ist kein haltbarer Zustand. Wir brauchen eine Führungspersönlichkeit, die uns da herausholen kann, denn ständige politische Kehrtwendungen machen das Land nicht stark. Ein Beispiel ist die US-Entwicklungshilfe: Sie innerhalb von nur einer Amtszeit zu zerstören, hat furchtbare Konsequenzen für die ganze Welt und ist nicht nachhaltig.

Jetzt hat Elon Musk die Gründung seiner eigenen Partei angekündigt. Was halten Sie davon?

Wir werden sehen, wohin das führt. Es ist immer interessant, wenn neue Akteure in die Politik einsteigen, aber ich bin mir nicht sicher, ob Musk die Person ist, die diese Bewegung anführen kann. Präsident kann er ohnehin nicht werden, weil er in Südafrika geboren wurde.

Lassen Sie uns noch über Ihren eigenen Weg sprechen: Wie wird man überhaupt Redenschreiber im Weißen Haus?

Es gibt nicht den einen Weg zum Ziel. Für Politik, Geschichte und die öffentliche Verwaltung hatte ich immer eine Schwäche. Ich dachte eigentlich, dass ich Anwalt werden würde. Daraus wurde nichts, aber dann erhielt ich meinen ersten Job als Redenschreiber für den Verteidigungsminister. Da merkte ich, dass ich diesen Job liebe. Dass ich kein Jurist oder Politikexperte war, hat mir geholfen. Ich konnte mich in die Zuhörer hineinversetzen und fragen: "Können Sie das noch einmal erklären?" Wenn ich es nicht verstand, wussten wir, dass die Öffentlichkeit es auch nicht verstehen würde. In diesem Bereich spielt es keine Rolle, wo man zur Schule gegangen ist. Was zählt, ist, ob man mit der Stimme des Präsidenten schreiben kann.

Wer hat Sie schließlich in das Team von Obama geholt?

Ich bin direkt nach seiner Wahl 2008 eingestellt worden. Ich hatte zuvor schon beim demokratischen Parteitag als Freiwilliger mitgearbeitet und kannte einige der Redenschreiber von Obamas Kampagne. Als das Team erweitert werden musste, traf ich mich mit seinen Mitarbeitern Jon Favreau und Ben Rhodes bei einem Kaffee in Washington. Sie gaben mir dann eine Woche Zeit, um eine fiktive Rede zu schreiben. Das war sozusagen mein Einstellungstest.

Können Sie sich noch an das Thema erinnern?

Ja. Es hat eine traurige Aktualität: Obama sollte vor einem jüdischen Publikum ein israelisch-palästinensisches Friedensabkommen verkündigen.

Die Rede muss gut gewesen sein, denn Sie wurden eingestellt …

Die Arbeit im Weißen Haus war das Privileg meines Lebens.

Wie ging es dort zu?

Unser Team saß in einem fensterlosen Kellerbüro unter dem Oval Office. Das war, als würde man in einem U-Boot arbeiten. Einige Kollegen im West Wing hatten nicht einmal ein eigenes Büro, sondern nur Schreibtische in den Fluren.

Die vielen Fernsehserien, die im Weißen Haus spielen, stellen die Arbeit dort luxuriöser dar.

Das machen sie wirklich immer falsch. Tatsächlich gibt es ein paar Räume mit Fenstern. Aber auch die sind fürchterlich klein. Mein Zimmer war eigentlich eher ein Schrank. Man gelangte nur rein, indem man durch einen anderen Raum kam. Aber jeder zog diesen winzigen Ort einem größeren Büro im Nebengebäude vor. Es war einfach wahnsinnig aufregend, dass der Präsident jederzeit in dein Büro spazieren konnte. Was auch einige Male passiert ist.

Sie haben Hunderte Reden für Obama geschrieben. In Ihrem Buch geben Sie Tipps aus Ihrer jahrelangen Erfahrung. Haben Sie einen zentralen Ratschlag?

Große Redner werden nicht als solche geboren. Sie werden gemacht. Die Leute denken an Barack Obama und glauben, dass er schon immer ein außergewöhnlicher Redner gewesen sei. Tatsächlich hat er hart daran gearbeitet. Wie jede andere Fähigkeit verbessert sich auch das Reden in der Öffentlichkeit durch Übung. Die meisten Menschen haben davor Angst. Mein Rat ist deshalb: Wagen Sie es, sich zu exponieren. Nutzen Sie jede kleine Gelegenheit. Halten Sie kleine Ansprachen, heben Sie in Meetings die Hand, gewöhnen Sie sich daran, sich unbequem zu fühlen.

Die Amerikaner erscheinen in dieser Disziplin erfahrener als die Deutschen.

Das höre ich in meinen Workshops sehr oft. Es scheint, dass sich die Amerikaner wohler fühlen, wenn sie in ihren Vorträgen auch persönliche Erfahrungen weitergeben. Das ist wichtig. Denn es geht darum, eine menschliche Verbindung herzustellen, nicht nur darum, Informationen zu vermitteln. Europäer sagen mir oft: "Das machen wir hier nicht so." Anschließend räumen sie ein, dass ihre Präsentationen eher langweilig sind. Ich glaube nicht, dass Storytelling etwas einzigartig Amerikanisches ist. Es ist schlicht menschlich. Ich habe Obama in mehr als 40 Länder begleiten dürfen. Er hat sein Publikum auf fünf Kontinenten erreicht, überall sind die Menschen auf seine persönlichen Geschichten angesprungen. Es gibt keinen Grund, Dramatik und Charakter ausgerechnet in öffentlichen Reden sterben zu lassen.

Heutige Reden konkurrieren mit sozialen Netzwerken wie TikTok und einer immer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne. Was ändert sich dadurch?

Gar nicht viel. Die Leute kommen nach wie vor für lange Reden zusammen. Bernie Sanders hält regelmäßig 45 Minuten lange Ansprachen. Die Zuhörer wollen eine menschliche Erfahrung. Die ausgekoppelten Clips in den sozialen Medien locken womöglich sogar noch mehr an. Ein 30-Sekunden-Highlight kann jemanden dazu bringen, sich dann die ganze Rede anzusehen. Es gibt ja junge Menschen, die nie zuvor eine Rede gehört haben. Insofern ist das positiv. Aber ja, die kürzere Aufmerksamkeitsspanne führt schon dazu, dass man schnell auf den Punkt kommen muss. Aber das ist nicht unbedingt schlecht, oder?