Evangelische Landeskirchen verzeichnen weniger Austritte

Die Zahl der evangelischen Christen in Deutschland ist im vergangenen Jahr weiter zur├╝ckgegangen. Zum Ende des vergangenen Jahres geh├Ârten rund 18 Millionen Menschen einer der 20 Landeskirchen an, wie die Evangelische Kirche in Deutschland in Hannover mitteilte - knapp 500.000 weniger als ein Jahr zuvor. Vor zehn Jahren waren noch mehr als 22 Millionen Menschen Mitglied einer Landeskirche.