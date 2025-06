12.20 Uhr: Die Region dürfe nicht in einen großen Krieg gestoßen werden, so Merz. Er begrüße daher den Aufruf zu einem Waffenstillstand von US-Präsident Donald Trump . Das könne den Nahen Osten und die Welt sicherer machen. Er ruft den Iran auf, dem Folge zu leisten.

12.15 Uhr: Der Kanzler spricht von einer "neuen Entschlossenheit", die von internationalen Partnern begrüßt werde. Das G7-Treffen vor Kurzem in Kanada habe das gezeigt. Die sieben größten Industrienationen stünden geeint, so Merz.

12.09 Uhr: "Wir stehen als Bundesrepublik Deutschland vor der Aufgabe, unsere Interessen in dieser neuen Realität unmittelbar zu vertreten und die geopolitische Umgebung, in der wir leben, nach Kräften selbst mitzugestalten", so Merz. Deutschland habe dazu alle Möglichkeiten, da man in den letzten Jahrzehnten Bündnisse eingegangen sei. Merz meint damit die EU, die Nato, aber auch die G7.