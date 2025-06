Auch in Deutschland bekannt

Hunderte Millionen US-Dollar an Schulden hat die US-Jobbörse CareerBuilder + Monster angehäuft. Nun ist das Unternehmen insolvent.

Monster und CareerBuilder waren frühe Vorreiter bei der Arbeitsplatzvermittlung im Internet. Insbesondere Monster war auch in Deutschland bekannt.

Das Unternehmen war im Herbst 2023 durch den Zusammenschluss der beiden ehemaligen Branchenriesen entstanden und hat laut Reuters beim zuständigen Insolvenzgericht im US-Bundesstaat Delaware Schulden in Höhe von 100 bis 500 Millionen Dollar angemeldet. Die Vermögenswerte werden mit 50 bis 100 Millionen Dollar beziffert.

Nach eigenen Angaben plant CareerBuilder + Monster, zentrale Geschäftsfelder an neue Eigentümer zu übergeben. Das Jobportal-Geschäft soll an die US-Firma JobGet gehen, die sich auf kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse spezialisiert hat. Weitere Teile, darunter Softwarelösungen für Behörden, sollen an das kanadische IT-Unternehmen Valsoft verkauft werden.