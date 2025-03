Donald Trump (Archivbild): Für Hunderte internationale Studierende könnte der Aufenthalt in den USA nun abrupt enden. (Quelle: Yuri Gripas - Pool via CNP/imago-images-bilder)

Die US-Regierung unter Donald Trump hat den nächsten Schritt unternommen, die Kritiker im eigenen Land verstummen zu lassen. Auch wenn der Widerstand der Trump-Gegner in den vergangenen Wochen noch recht zaghaft ausgefallen ist, so gelten gerade die amerikanischen Elite-Universitäten noch als demokratische Hochburgen und Ursprungsort politischen Aktivismus. Nun hat sich offenbar das US-Außenministerium zur Aufgabe gemacht, die Universitäten mit neuen Repressalien zu überziehen – mit dramatischen Folgen für internationale Studierende.

Visa-Widerruf wegen Protesten

Hunderte ausländische Studierende erhielten in den vergangenen Tagen die Mitteilung, dass ihre Visa widerrufen wurden – ihnen droht nun die Abschiebung. Wie die "Times of India" berichtet, wurden pro-palästinensische Demonstrationen sowie entsprechende Social-Media-Beiträge als Begründung für die Maßnahme genannt. Künftig soll dieses Vorgehen dem Bericht zufolge auch bei der Vergabe neuer akademischer, beruflicher oder Austauschvisa Anwendung finden.

Trump hatte bereits kurz nach seiner Rückkehr ins Präsidentenamt angekündigt, dass man alle in den USA lebenden Ausländer, die sich an "pro-dschihadistischen Protesten" beteiligen, identifizieren und abschieben werde. Nun wird diese Ankündigung offenbar umgesetzt – auch wenn viele der Betroffenen laut Medienberichten nicht an Protesten teilgenommen oder sich nicht mit der Terrororganisation Hamas solidarisiert haben. Wie die "Times of India" unter Berufung auf Einwanderungsanwälte berichtet, genügte in manchen Fällen bereits das Liken oder Teilen kritischer Beiträge im Netz.