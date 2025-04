Klette-Verteidigung scheitert mit mehreren Anträgen

Am zweiten Prozesstag richteten sich erneut alle Augen auf die Angeklagte, die zuvor jahrzehntelang im Untergrund lebte. Mit schwarzem Pullover und dunkelblauer Jeans bekleidet betrat Klette den Gerichtssaal, begrüßte ihre Anwälte und schaute neugierig in den Zuschauerraum. Dort winkte ihr auch der frühere RAF-Terrorist Karl-Heinz Dellwo zu, der lange Zeit in Celle im Gefängnis saß und für den Prozess als Journalist zugelassen ist. Beide trennen zwei Glasscheiben, eine der Sicherheitsmaßnahmen.

Sonderbehandlung oder gebotene Vorsicht?

Die Anwälte kritisieren, dass allein das Ausmaß der Sicherheitsmaßnahmen Anzeichen eines Terrorismusverfahrens aufweise. So wird unter anderem nicht in Verden, sondern im Staatsschutzsaal des Oberlandesgerichts Celle verhandelt. Die Verteidigung befürchtet eine Vorverurteilung ihrer Mandantin.

Gericht: Verfahren losgelöst von RAF-Ermittlungen

Verteidigung hätte Akten seit Monaten einsehen können

Die Strafkammer wies auch diesen Antrag zurück. Ihre Begründung: Die Verteidigung hätte schon in den vergangenen zehn Monaten Einsicht in diesen Teil der Akten nehmen können – und zwar beim Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen. Der Antrag auf Aushändigung einer Kopie dieser Daten sei erst kurz vor Prozessbeginn gestellt worden.

Klette bleibt weiter in Untersuchungshaft

Für das Verfahren gelte das sogenannte Beschleunigungsgebot, führte das Gericht weiter aus. Klette sitzt seit ihrer Festnahme in Berlin im Februar 2024 in Untersuchungshaft, das Verfahren müsse deshalb möglichst schnell verhandelt werden. Die 66-Jährige stehe weiter unter dringendem Tatverdacht und könne deshalb nicht aus dem Gefängnis entlassen werden. Auch das hatten ihre Anwälte beantragt - ohne Erfolg.

Beweisaufnahme könnte sich weiter verzögern

Die Verteidigung möchte das nicht so hinnehmen und kündigte für die nächste Verhandlung am 15. April Widerspruch und einen weiteren Antrag an. Die Beweisaufnahme könnte sich damit weiter verzögern. Ursprünglich sollten die ersten Zeugen zu einem Überfall auf einen Geldtransporter in Stuhr nahe Bremen gehört werden. Der Fall aus dem Jahr 2015 ist besonders brisant: Bei dem Überfall fielen Schüsse, die Staatsanwaltschaft wertet die Tat auch als versuchten Mord.