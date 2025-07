Pro

Lasst es Essen regnen auf Gaza

Die Debatte um den Nutzen einer Luftbrücke für Gaza ist unsinnig, und die Argumente dagegen tragen nicht von hier bis da. Natürlich lassen sich nicht die gleichen Mengen an Nahrung und Medikamenten aus Flugzeugen abwerfen, wie Kolonnen von 40-Tonnern sie in das Elendsgebiet karren könnten. Und natürlich können bei herabfallenden schweren Brocken aus der Luft Unfälle passieren. Es kann auch sein, dass Leute dabei ertrinken, wenn sie aufs offene Meer hinausschwimmen, weil ein Paket am Fallschirm im Wasser und nicht auf festem Boden gelandet ist.

Aber stellen wir die Debatte doch mal mit einem kleinen Gegencheck vom Kopf auf die Füße: Was würden wohl Eltern sagen, die ihrem Kind ohnmächtig beim Verhungern zuschauen müssen, wenn man sie vor die Wahl stellte: gar nichts per Lastwagen oder lieber ein bisschen was aus der Luft – das euch aber auf den Kopf fallen kann? Die Antwort wäre eindeutig.

Es ist Bundeskanzler Friedrich Merz daher zugutezuhalten, dass er die Initiative ergriffen hat und sich Deutschland an der Luftbrücke aktiv beteiligt. Damit ist nicht nur etwas gegen das eigene Ohnmachtsgefühl getan angesichts einer israelischen Regierung, die in ihrer Rachsucht nach dem furchtbaren Massaker der Hamas vor knapp zwei Jahren jeden Rest an Mitmenschlichkeit und Erbarmen für unschuldige Menschen verloren zu haben scheint.

Jeder Sack Mehl oder Reis hilft, egal, auf welchem Wege er in das geschundene Gebiet gelangt. Die Amerikaner haben seinerzeit, als die Russen den Westteil Berlins abschnüren und aushungern wollten, einen Flughafen zur Verfügung gehabt – zugegeben, das ist ein Riesenunterschied. Und doch gab es damals ebenso Stimmen, die sagten: Das kann nie klappen, Berlin aus der Luft zu versorgen. Und geklappt hat es eben doch.

Und wer sagt, das sei doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein und bringe nichts, soll sich einmal mit einem Thermophysiker unterhalten. Der wird ihm sagen: Ein kleines bisschen kühler macht der Tropfen den Stein eben doch. Mehrere davon erst recht. Möge also bitte so schnell wie möglich Hilfe vom Himmel fallen in Gaza.