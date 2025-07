Regierung will 208 neue Mitarbeiter einstellen

Aktualisiert am 30.07.2025 - 11:57 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ex-Kanzler Olaf Scholz (SPD) und sein Nachfolger Friedrich Merz (CDU): Die Personalie Scholz führt in der neuen Regierung zu Streit. (Quelle: Kira Hofmann/Imago)

Die Bundesregierung schafft mehr als 200 neue Stellen. Vor allem die Personalie Olaf Scholz sorgt in der Union für Unmut.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags wird am Mittwoch aller Voraussicht nach eine Liste mit mehr als 208 neuen Beamtenstellen in der Regierung genehmigen. Das berichtet der "Spiegel". In den vergangenen Tagen gab es laut dem Magazin innerhalb der Koalition Streit wegen der Personalliste – auch, weil im Koalitionsvertrag eigentlich Personalkürzungen angekündigt sind.