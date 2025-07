Die schwarz-rote Koalition muss milliardenschwere Haushaltslöcher stopfen. Doch woher soll das Geld dafür kommen? Die Linke will Milliardäre in die Pflicht nehmen.

Linken-Chefin Ines Schwerdtner fordert angesichts der milliardenschweren Finanzierungslücke in der Haushaltsplanung der Bundesregierung höhere Steuern für "Superreiche". Statt bei Menschen mit geringem Einkommen den Rotstift anzusetzen, sei es höchste Zeit, diejenigen Pflicht zu nehmen, die über enormes Vermögen verfügten, so Schwerdtner zu t-online.

Haushaltsloch von 172 Milliarden Euro

Am Montag war bekannt geworden, dass die Bundesregierung in den kommenden Jahren große Haushaltslöcher stopfen muss. Im Finanzplan der Bundesregierung klafft zwischen 2027 und 2029 eine Lücke von rund 172 Milliarden Euro, wie unter anderem t-online unter Berufung auf Regierungskreise berichtete. Der Finanzplan ist Teil des Entwurfs für den Bundeshaushalt 2026, den das Kabinett am Mittwoch beschließen will. Der Bundestag soll den Haushalt 2026 bis Ende November verabschieden.