Bundesanwaltschaft Neuer Haftbefehl gegen Münchner Anschlagsfahrer

Von dpa Aktualisiert am 14.04.2025 - 17:02 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Bundesanwaltschaft ließ den Afghanen nach Karlsruhe einfliegen. (Quelle: Uli Deck/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die tödliche Auto-Attacke auf eine Demo in München sorgte bundesweit für Entsetzen. Die Bundesanwaltschaft lässt den Täter nun per Hubschrauber nach Karlsruhe einfliegen - und passt die Vorwürfe an.

Rund zwei Monate nach dem tödlichen Anschlag auf eine Demonstration in München ist der Fahrer dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) vorgeführt worden. Der Richter eröffnete ihm in Karlsruhe einen neuen Haftbefehl der Bundesanwaltschaft, wie die Behörde mitteilte. Unter anderem wird ihm neben versuchtem Mord und Körperverletzung in 54 Fällen nun auch zweifacher Mord vorgeworfen.

Der 24-jährige Afghane war am 13. Februar in München mit einem Auto in eine Gruppe von Demonstranten der Gewerkschaft Verdi gefahren. Mindestens 39 Menschen wurden nach ersten Angaben verletzt. Ein zweijähriges Mädchen und seine 37 Jahre alte Mutter starben später im Krankenhaus an den Folgen. In dem neuen Haftbefehl wurden die Tatvorwürfe daher nun um Mord ergänzt.

Ermittler vermuten islamistischen Hintergrund

Einen Tag nach dem Anschlag hatte die Bundesanwaltschaft "wegen der besonderen Bedeutung des Falls" die Ermittlungen von der Generalstaatsanwaltschaft München übernommen. Es bestehe der Verdacht, dass die Tat religiös motiviert und als Angriff auf die freiheitliche demokratische Grundordnung zu verstehen sei, so die oberste deutsche Anklagebehörde. Sie sei somit geeignet, die innere Sicherheit der Bundesrepublik zu beeinträchtigen.

Der Täter saß zunächst in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stadelheim in Untersuchungshaft. Später wurde er in die psychiatrische Abteilung der JVA Straubing verlegt, wo er Medienberichten zufolge psychiatrisch begutachtet werden sollte. Dabei ging es auch um die Frage, ob er schuldfähig ist.

Fahrer gilt als schuldfähig

Bereits unmittelbar nach der Tat hatte es Spekulationen zu einer möglichen psychischen Erkrankung des Mannes zum Zeitpunkt der Todesfahrt gegeben. Anhaltspunkte dafür sah die Generalstaatsanwaltschaft München, die zunächst die Ermittlungen geleitet hatte, aber nicht - trotz ärztlicher Atteste aus dem Jahr 2017 unter anderem zu einer posttraumatischen Belastungsstörung.