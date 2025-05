So können Sie Gold verkaufen, ohne Steuern zu zahlen

Migrationspolitik Lob für Dobrindts Grenzpolitik bei Arbeitsbesuch in Wien

Von dpa Aktualisiert am 16.05.2025 - 22:47 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die konservativen Innenminister demonstrieren Harmonie. (Quelle: Georg Hochmuth/APA/dpa/dpa-bilder)

Zunächst hatte Österreich skeptisch auf die geplanten Zurückweisungen von Asylsuchenden durch Deutschland reagiert. Nun ist Wien umgeschwenkt. Bei dem Kurswechsel bleiben aber Fragen offen.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat bei einem Arbeitsbesuch in Wien Rückendeckung für seine verschärfte Grenzpolitik erhalten. Österreich begrüße die robusteren Kontrollen, sagte sein Wiener Amtskollege Gerhard Karner von der konservativen ÖVP am Abend. "Es gibt den Spruch "Strenge Rechnung, gute Freunde". Ich sage: "Strenge Kontrollen, gute Freunde und gute Nachbarn"", so der Innenminister nach dem Treffen mit Dobrindt.

"Das ist etwas, was unserem gemeinsamen Ziel dient, in Europa die Migrationspolitik vom Kopf auf die Füße zu stellen und dafür zu sorgen, dass illegale Migration weiter zurückgedrückt wird", sagte Dobrindt. Er hatte kurz nach seinem Amtsantritt eine Intensivierung der Grenzkontrollen verfügt. Gleichzeitig ordnete er an, dass auch Asylsuchende den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden können.