Israel: Irans ranghöchstem Militärkommandeur getötet

Aktualisiert am 17.06.2025 - 09:18 Uhr

Aktualisiert am 17.06.2025 - 09:18 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ali Shadmani: Israel will ihn getötet haben. (Quelle: IMAGO/Valery Sharifulin/imago)

Das israelische Militär gibt an, den iranischen Top-General Ali Shadmani bei einem Angriff auf Teheran getötet zu haben. Die israelische Luftwaffe schrieb dazu auf X: "Infolge einer sich in der Nacht bietenden Gelegenheit griffen Kampfflugzeuge der Luftwaffe ein bemanntes Hauptquartier im Herzen Teherans an und töteten dank präziser Geheimdienstinformationen Ali Shadmani, den Generalstabschef des Krieges, den ranghöchsten Militärkommandeur und den engsten Vertrauten des iranischen Führers Ali Chamenei."