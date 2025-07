In Irans Auftrag Juden in Berlin ausspioniert? Festnahme

Aktualisiert am 01.07.2025 - 12:04 Uhr

Aktualisiert am 01.07.2025 - 12:04 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Bundesanwaltschaft hat in Dänemark einen Mann festnehmen lassen. (Archivbild) (Quelle: Christoph Schmidt/dpa/dpa-bilder)

Die Bundesanwaltschaft hat in Dänemark einen mutmaßlichen Spion festnehmen lassen, der im Auftrag des Irans jüdische Einrichtungen und Personen in Deutschland ausgespäht haben soll. Der dänische Staatsangehörige steht im Verdacht, im Auftrag eines iranischen Geheimdienstes gehandelt zu haben, wie die Karlsruher Behörde mitteilte.

Der Beschuldigte habe Anfang des Jahres den Auftrag erhalten, in Berlin Informationen über jüdische Örtlichkeiten und bestimmte jüdische Personen zu sammeln, heißt es weiter. Dazu habe er im Juni vor Ort drei Objekte ausgespäht. "Dies diente mutmaßlich der Vorbereitung weiterer geheimdienstlicher Operationen in Deutschland, möglicherweise bis hin zu Anschlägen gegen jüdische Ziele", so die Bundesanwaltschaft.