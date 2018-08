Razzia und Festnahme in Berlin

31-Jähriger soll Sprengstoffanschlag geplant haben

22.08.2018, 11:45 Uhr | AFP, job, t-online.de

Er soll mit einem schon inhaftierten Komplizen einen islamistischen Bombenanschlag in Deutschland geplant haben. Jetzt hat die Polizei den Russen Magomed-Ali C. festgenommen.

Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch einen mutmaßlichen Islamisten festnehmen lassen, der in Deutschland einen Anschlag geplant haben soll. Der 31 Jahre alte Russe Magomed-Ali C. wurde in Berlin festgenommen, wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte. Die Berliner Polizei wurde dabei von der Spezialeinheit GSG 9 unterstützt.

Die Festnahme steht demnach im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den 22 Jahre alten Clément B. Der wurde im vergangenen Jahr kurz vor der französischen Präsidentschaftswahl in Marseille wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festgenommen.

Magomed-Ali C. ist laut Bundesanwaltschaft dringend verdächtig, zusammen mit Clément B. eine schwere staatsgefährdende Gewalttat sowie ein Explosionsverbrechen vorbereitet zu haben. Er soll am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

"Erhebliche Menge" Sprengstoff

Die Bundesanwaltschaft wirft ihm konkret vor, im Oktober 2016 in seiner Berliner Wohnung eine "erhebliche Menge" Sprengstoff des Typs TATP verwahrt zu haben. Daraus wollte er nach Überzeugung der Ermittler gemeinsam mit Clément B. einen Sprengsatz bauen.



Sie sollen geplant haben, die Bombe in Deutschland zu zünden, "um eine möglichst große Anzahl an Menschen zu töten und zu verletzen". Wann und wo der Anschlag geschehen sollte, weiß die Bundesanwaltschaft demnach nicht.

Die Polizei griff demnach allerdings schon im Oktober 2016 ein. Die Anschlagsvorbereitungen seien durch die "präventivpolizeilichen Maßnahmen" gestört worden. Weil sie eine Wohnungsdurchsuchung befürchteten, hätten sie sich anschließend getrennt. Clément B. sei nach Frankreich ausgereist, wo er im April 2017 festgenommen wurde. Magomed-Ali C. blieb in Berlin. Durch die Festnahme wollen die Behörden nun insbesondere aufklären, wo der Sprengstoff abgeblieben ist.