Dünger und Wasserstoffperoxid

Bericht: Polizei findet bei mutmaßlicher Terrorzelle Chemikalien

19.02.2020, 18:26 Uhr | ds, dpa

Sie sollen Anschläge auf Moscheen geplant haben – bis die Polizei die Mitglieder der mutmaßlichen rechtsextremen Terrorzelle festgenommen hat. Laut einem Bericht wurden bei der Razzia auch Chemikalien gefunden.

Bei der bundesweiten Razzia gegen eine mutmaßliche Terrorzelle, die Anschläge auf Moscheen in Deutschland geplant haben soll, hat die Polizei offenbar auch Chemikalien gefunden. Diese könnten möglicherweise für den Bombenbau geeignet sein. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".

Demnach sollen bei dem Tatverdächtigen Tony E. im niedersächsischen Uelzen ein Fünf-Liter-Kanister mit Wasserstoffperoxid und 25 Kilogramm Dünger gefunden worden sein. Zudem seien 18 Mobiltelefone sichergestellt worden, heißt es in dem Bericht. Ermittler wollen nun prüfen, ob die Chemikalien dazu geeignet waren, zu Sprengsätzen zusammengemischt zu werden.



Tony E. unterstützte Gruppe

Die Polizei hatte am Freitag in mehreren Bundesländern bei Razzien mehre Männer festgenommen. Fünf von ihnen – die mutmaßlichen Rädelsführer der Terrorgruppe – sitzen in Untersuchungshaft.

Die Gruppierung soll sich im September 2019 gegründet haben. Die fünf Beschuldigten hätten sich in unterschiedlichen Besetzungen mehrfach persönlich getroffen, hieß es weiter. Einer von ihnen, Werner S., habe diese Treffen anberaumt und koordiniert. Ein anderer, Tony E., habe ihn dabei einige Male unterstützt. Außerdem hätten sich die Männer in Chatgruppen und am Telefon ausgetauscht. Die acht mutmaßlichen Unterstützer sollen zugesagt haben, mit Geld zu helfen, Waffen zu beschaffen oder an künftigen Anschlägen mitzuwirken.