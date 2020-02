Aktuelle Leserdebatte

Welche Konsequenzen muss der Anschlag von Hanau haben?

Anschlag in Hanau: Das ist über den Tathergang und den mutmaßlichen Täter bekannt. (Quelle: t-online.de)

Durch Schüsse sind im hessischen Hanau elf Menschen getötet worden. Der mutmaßliche Täter und seine Mutter wurden tot in einer Wohnung aufgefunden. (Quelle: t-online.de)

Tödliche Schüsse in Hessen: Elf Menschen sterben in Hanau

Bei dem rassistischen Angriff in Hanau wurden elf Menschen getötet. Dies ist ein Angriff auf die freie und demokratische Gesellschaft. Welche Konsequenzen müssen jetzt folgen? Diskutieren Sie mit!



Am späten Mittwochabend sind bei einem Anschlag im hessischen Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen tötete der 43-jährige Täter anschließend sich und seine Mutter. Der Mann hinterließ auf seiner Homepage eine Art krudes Manifest sowie Videobotschaften, die wirre Gedanken und abstruse Verschwörungstheorien offenbaren.



Innenminister Horst Seehofer kündigte an, die Sicherheitsvorkehrungen in Deutschland zu verstärken. Möglicherweise seien auch Gesetzesänderungen notwendig, so der CSU-Politiker.



Diskutieren Sie mit: Was muss aus Ihrer Sicht getan werden, um mehr Sicherheit zu schaffen? Braucht es eine Verschärfung des Waffenrechts? Wie können Extremisten im Netz besser aufgespürt werden?

Liebe Leserinnen und Leser, wie steht es nach dem Anschlag in Hanau um Ihr Sicherheitsbefinden? Fühlen Sie sich in Ihrem Alltag unsicherer als zuvor? Wie wirkt die Gewalttat auf Sie nach? Schreiben Sie uns eine E-Mail an leseraufruf@t-online.de. Eine Auswahl der Einsendungen werden wir mit Nennung des Namens veröffentlichen.

Hinweis: Wir bitten um konstruktive Beiträge. Schlagabtausch untereinander ist hier explizit nicht gewünscht. Wir behalten uns vor, themenfremde Beiträge oder solche, die keine Argumente enthalten oder gegen unsere Netiquette verstoßen, nicht zu veröffentlichen.