Frank-Walter Steinmeier

Bedeutende Stationen und wichtige Reden des Bundespräsidenten

Frank-Walter Steinmeier: Der Bundespräsident bei seiner Rede im Rahmen des 30. Jubiläums des Mauerfalls am 9. November 2019 am Brandenburger Tor. (Quelle: Carsten Koall/Getty Images)

Er war zweimal Außenminister und Kanzlerkandidat der SPD: Heute hat Frank-Walter Steinmeier das höchste Amt der Bundesrepublik inne. Erfahren Sie mehr über seine politische Karriere und seine wichtigsten Botschaften.

Klicken Sie sich durch unsere Fotoshow und erfahren Sie mehr über den Weg von Frank-Walter Steinmeier – vom Staatssekretär unter Kanzler Gerhard Schröder bis zum Bundespräsident Deutschlands.

Lesen Sie in der Bilderstrecke außerdem Auszüge aus Reden und Ansprachen Steinmeiers. Erfahren Sie zudem, mit welchen Worten er sich nach schrecklichen, rassistisch motivierten Taten, wie zuletzt in Hanau und in Halle, an die Menschen in Deutschland wandte: