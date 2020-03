Video-Botschaft an Corona-Helden

Steinmeier: "Uns allen zerreißt es das Herz"

26.03.2020, 09:57 Uhr | t-online.de, jw

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier telefoniert in diesen Tagen mit Menschen, die in der Corona-Krise mit ihrem Engagement die Versorgung in wichtigen Lebensbereichen aufrechterhalten. In einer Videobotschaft äußert er sich zur aktuellen Lage.

Pfleger, Ärzte, Mitarbeiter in Supermärkten, Lehrer und andere Menschen, die angesichts der Corona-Krise besonders gefordert sind – Vertreter aus diesen Berufszweigen ruft Frank-Walter Steinmeier in diesen Tagen an und erkundigt sich nach ihren Erfahrungen. Gleichzeitig bedankt er sich für ihren Einsatz.

In einer Videobotschaft würdigt Steinmeier nicht nur die Helden der Epidemie, sondern beschwört auch die Bürger, physisch Abstand zu halten, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Dabei sollen die Bürger auch das Leid der europäischen Nachbarn nicht vergessen. Eindringlich wünscht sich Steinmeier von den Deutschen, Solidarität mit Italien, Frankreich und Spanien zu zeigen.

Der Bundespräsident will sich in den nächsten Wochen regelmäßig in Videobotschaften an die Öffentlichkeit wenden.

Die Video-Botschaft des Bundespräsidenten sehen Sie oben im Artikel, oder, wenn Sie hier klicken.