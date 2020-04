In der Corona-Krise

Müller-Vorschlag: So könnten die Schulen wieder öffnen

04.04.2020, 19:01 Uhr | dpa

Der Regierende Bürgermeister Berlins spricht über Wege zurück in den gewohnten Tagesablauf – und macht einen Vorschlag, wie der Unterricht in Schulen wieder aufgenommen werden könnte.

Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hat in der Debatte über Exit-Strategien aus der Corona-Krise vor einer zu raschen Rückkehr zum normalen Alltag gewarnt. "Es wird keinen Tag X geben, an dem die Krise überwunden ist, und alles wird wie vorher", sagte der SPD-Politiker dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". "Wir werden Schritt für Schritt Lockerungen zulassen, vielleicht für bestimmte Gruppen oder Unternehmensbereiche, auch Reisebeschränkungen könnten gelockert werden. Doch so weit sind wir noch nicht."

Konkrete Überlegungen stellte Müller für Schulen und Kindergärten in der Hauptstadt an. Es gebe verschiedene Ideen: "Zum Beispiel, dass in Schulen zunächst nicht die gesamte Klasse gemeinsam unterrichtet wird, sondern vielleicht die eine Hälfte der Klasse vormittags und die andere nachmittags", so Müller. "Wir werden noch lange mit Abstands- und Hygieneregeln leben müssen."

Müller stellte aber auch klar, dass Berlin gemeinsam mit den anderen Ländern und der Bundesregierung entscheiden werde, was ab wann gelockert werden könne. "Die konkrete Umsetzung wird dann sicher länderspezifisch angepasst, so wie wir es zuletzt auch gehandhabt haben."