Maßnahmen gegen Corona-Krise

Bundesregierung will Verlängerung der Kontaktbeschränkungen

Angela Merkel: Der Bund will den Ländern eine Verlängerung der Kontaktbeschränkungen vorschlagen. (Quelle: dpa)

Am Mittwochnachmittag beraten die Kanzlerin und die Länderchefs darüber, wie es mit den Corona-Beschränkungen in Deutschland weitergeht. Einige Ansätze sind bereits vorher durchgesickert.

Der Bund will den Ländern vorschlagen, die bestehenden Kontaktbeschränkungen für die Bürger noch mindestens bis zum 3. Mai aufrechtzuerhalten. Das geht aus dem Protokoll einer Schaltkonferenz des Kanzleramts mit den Staatskanzleichefs der Länder vom Dienstag hervor. Dieses liegt t-online.de vor.

Ein Eckpunktepapier mit Empfehlungen sollte am Mittwochvormittag in den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Mitgliedern des Corona-Kabinetts beschlossen werden. Dort sollte ein konkreter Beschlussvorschlag erarbeitet werden, der am Nachmittag bei der Videokonferenz der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten diskutiert werden soll. Es ist davon auszugehen, dass es zu Anpassungen kommt. Die Bundesebene betont jedoch die Wichtigkeit eines gemeinsamen Vorgehens.

Besprochen wurden unterschiedliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Einige Beispiele:

Geschäfte: Überlegt wird, die Läden nach dem Beispiel Österreich wieder zu öffnen. Das würde heißen, dass zunächst kleinere Läden aufmachen dürfen. Es soll dabei für bestimmte Bereiche weiterhin Ausnahmen geben. Um einen Ansturm zu verhindern, werden gesonderte Öffnungszeiten – etwa an Sonntagen – erwogen. Außerdem könnte die Lage von Geschäften eine Rolle spielen. Über die besonderen Herausforderungen in Einkaufszentren herrscht kein erkennbarer Konsens.

Harte Beschränkungen bleiben bestehen

Aus Länderkreisen hieß es, es seien bei der Schalte der Staatskanzleichefs mit Kanzleramtschef Helge Braun dem Grunde nach Wege aufgezeigt worden, wie man stufenweise Lockerungen herbeiführen könne. Bis auf Weiteres solle es aber grundsätzlich bei harten Beschränkungen bleiben, so wie in den meisten Nachbarländern um Deutschland herum. Alles andere sei ein Risiko.



Im Gespräch sei auch ein Arbeitsauftrag an die Kultusministerkonferenz gewesen, einen Rahmen für die schrittweise Öffnung von Schulen und Hochschulen zu entwickeln. Hier solle der Sicherheitsgedanke im Vordergrund stehen.