Mit Stimmen von Rot-Grün

Tschentscher als Hamburger Bürgermeister wiedergewählt

10.06.2020, 10:35 Uhr | AFP

Peter Tschentscher war in der Corona-Krise immer wieder wegen seiner medizinischen Vergangenheit gefragt. Am Mittwoch hatte er sich in Hamburg zur Wiederwahl gestellt – erfolgreich.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher stellte sich am Mittwoch in der Bürgerschaft zur Wiederwahl und konnte diese, wie zu erwarten war, für sich entscheiden. Der 54-Jährige wird in den kommenden fünf Jahren weiter an der Spitze einer Koalition aus SPD und Grünen regieren. Rot-Grün verfügt seit der Bürgerschaftswahl vom 23. Februar über eine deutliche Zweidrittelmehrheit im Landesparlament der Hansestadt.







Wegen der Corona-Krise verzögerten sich die Koalitionsverhandlungen und die Regierungsbildung. SPD und Grüne schlossen ihre Gespräche vor etwa einer Woche ab, am Wochenende stimmte auch die Basis beider Parteien zu. Unmittelbar vor der Wahl Tschentschers in der Bürgerschaft wollen beide Seiten noch ihren Koalitionsvertrag unterzeichnen. Dieser sieht unter anderem Investitionen von 25 bis 35 Milliarden Euro bis zum Jahr 2040 vor.

Tschentscher arbeitete bis zu seiner Berufung als Senator im Jahr 2011 als Oberarzt und Privatdozent im Zentrum für Diagnostik des Universitätskrankenhauses Hamburg-Eppendorf (UKE). Zuletzt war er daher auch oft mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder bei Pressekonferenzen wegen der Corona-Krise präsent. Seit März 2018 ist er der Erste Bürgermeister in der Hansestadt.