Prozess in Celle

Mutmaßliche IS-Heiratsvermittlerin vor Gericht

03.07.2020, 15:48 Uhr | AFP

Oberlandesgericht: In Celle hat am Freitag der Prozess gegen einen 30-jährige Deutsch-Syrerin bekommen. Sie soll als Teil eines sogenannten "Schwesternnetzwerks" die Ausreise von Frauen zur Heirat mit IS-Kämpfern organisiert haben. (Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Vor dem Oberlandesgericht Celle hat der Prozess gegen ein mutmaßliches Ex-IS-Mitglied begonnen. Die 30-Jährige soll auf einem ungewöhnlichen Feld aktiv gewesen sein.

Im niedersächsischen Celle hat am Freitag der Prozess gegen eine mutmaßliche ehemalige Angehörige der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) aus Deutschland begonnen. Die 30-Jährige muss sich vor dem dortigen Oberlandesgericht (OLG) verantworten, weil sie sich laut Anklage mehrere Jahre beim IS in Syrien aufgehalten und sich dort unter anderem als "Heiratsvermittlerin" betätigt haben soll. Die Türkei hatte sie 2019 mit ihren Kindern abgeschoben.

Die Deutschsyrerin hatte sich laut Anklageschrift seit 2014 beim IS in Syrien aufgehalten. Außerdem soll sie von dort aus Heiraten zwischen IS-Kämpfern und Frauen aus Deutschland vermittelt haben und an den anschließenden Schleusungen beteiligt gewesen sein.

2019 nach Deutschland abgeschoben

Nach Angaben eines Gerichtssprechers erklärte die Angeklagte am Freitag vor Gericht, ihrem damaligen Ehemann 2014 zum IS nach Syrien begleitet, dessen Ideologie aber niemals geteilt und den Entschluss bald bereut zu haben. Ihr Mann sei vom IS inhaftiert und währenddessen bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau dagegen vor, Mitglied des IS gewesen und von diesem zumindest zeitweise Geld erhalten zu haben. Demnach führte sie zudem den Haushalt für ihren für den IS kämpfenden Mann und erzog die gemeinsamen Kinder im Sinne der Dschihadistenmiliz. Nach dem Zusammenbruch des IS im vorigen Jahr wurde sie in der Türkei aufgegriffen und von dort im Dezember 2019 mit ihren vier Kinder nach Deutschland abgeschoben.