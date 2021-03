Spahn zu Schnelltests: "Wir sind doch Logistikweltmeister"

Mutations-Gefahr und Test-Debakel

Die Kritik an der Corona-Strategie der Bundesregierung wächst. Im Fokus: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Er beantwortete in einer Pressekonferenz heute drängende und grundlegende Fragen zu Schnelltest- und Impfstrategie.

Viel Kritik an den Corona-Beschlüssen, zu hohe Fallzahlen, zu wenige Schnelltests und nach wie vor: zu wenig Impfstoff – die Kritik an der Bundesregierung ist zurzeit groß. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Lothar Wieler, Chef des Robert Koch-Instituts, und Karl-Josef Laumann (CDU), Arbeitsminister in Nordrhein-Westfalen, haben am Freitagmorgen Pläne zur Teststrategie vorgestellt und drängende Fragen auch zum Impffortschritt in Deutschland beantwortet.



Die Pressekonferenz ist beendet. Lesen Sie die wichtigsten Aussagen hier im t-online-Liveticker nach:

10:20 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

10:15 Uhr: Letzte Frage: Italien hat den Export von Astrazeneca-Impfdosen, die für ein anderes Land gedacht waren, gestoppt. Ob das auch für Deutschland eine Option sei, wird Spahn gefragt. Er habe noch nicht Gelegenheit gehabt, um sich mit seinem italienischen Kollegen zu besprechen, kenne die Hintergründe nicht. In Deutschland werde kein Impfstoff von Astrazeneca produziert, hier werde lediglich Impfstoff von Astrazeneca abgefüllt. "Wir hatten Stand heute nicht den Anlass dazu", sagt Spahn. Er würde ein solches Vorgehen aber auch immer auf europäischer Ebene abstimmen und abwägen.

10:07 Uhr: Grundlegende Frage einer Journalistin: Welcher Test kommt wann zur Anwendung? Bei Selbsttests sei ja gar kein Personal, keine besondere Struktur vonnöten? "Am schnellsten ist das natürlich gemacht mit Selbsttests", sagt Spahn. Aber bescheinigte Testergebnisse aus den Testzentren, wo Tests mit geschultem Personal gemacht werden sollen, seien in vielen Bereichen für Bürger hilfreich, auch notwendig - zum Beispiel für Menschen, die verreisen wollten und ein negatives Testergebnis vorzeigen müssten. Im Übrigen sei testen nicht alles, sagt Spahn. Und mit Blick auf Österreich, wo man stark auf Testen setzt: "Österreich fragt jeden Tag, ob wir Impfdosen ausleihen können."

10:02 Uhr: Ein Journalist fragt: Warum Spahn sage, es gebe genug Schnelltests - Laumann aber sage, man könne nicht ab nächster Woche Tests für alle anbieten? Spahn: Schnelltests seien verfügbar, sie lägen im Lager, in ausreichender Zahl. Aber es reiche nicht, ausreichend Tests auf Lager zu haben. Sondern man brauche die Struktur zum Testen. Die Struktur sei zum Teil jetzt schon da. Schon jetzt würden alle Länder ja testen.

9:57 Uhr: Wie läuft es in der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern? Es sei eine gute und vertraute Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, sagt Spahn. Dass ein Land ein Stück weit "wundgescheuert" sei und Nerven blank liegen, sei normal. Es sei wichtig, dass man jetzt die offenen Fragen löse und zwar so, dass die Bürger den Eindruck hätten, dass man aus Sachgründen handele - und nicht, weil in diesem Jahr "noch ein paar Termine stattfinden".

9:54 Uhr: Nachfrage: "Sie sind also damit zufrieden, wie es bisher läuft mit den Hausärzten?" Spahn sagt: Er sei zufrieden. Man habe "gute Gespräche mit der Ärzteschaft".

9:49 Uhr: Hausärzte sollen im April in die Impfungen einsteigen. Sind sie dafür gerüstet, informiert, fragt ein Journalist? "Alle Informationen zu Impfungen sind verfügbar, den Ärzten zugänglich", sagt Spahn. Die Impfverordnung organisiere die Preise für das Impfen, es werde jetzt geregelt, wie Impfungen von den Hausärzten genau gemeldet werden sollen. Aber jetzt, wo der Journalist es anspreche: "Wir werden sicher nochmal eine Townhall einfach machen, im Laufe des Märzes", sagt Spahn.

9:45 Uhr: Spahn vergleicht die Angebote für Schnelltests zurzeit mit der Marktlage bei den Schutzmasken: "Ich bekomme seit vorvorgestern jeden Tag Angebote für Selbsttests. Die kommen jeden Tag und sind offensichtlich da." Ein Journalist fragt Spahn nach der Cause Nüßlein - der CSU-Politik steht unter Verdacht der Bestechlichkeit, die Staatsanwaltschaft ermittelt, weil er Provision bei der Vermittlung von Masken kassiert haben soll. Spahn sagt, er habe am Mittwoch im Gesundheitsausschuss zur Causa Nüßlein Rede und Antwort gestanden. Man stelle alle Unterlagen zur Verfügung. "Für uns, für mich, war an keiner Stelle ersichtlich, dass das potentiell ein anderer Hinweis sein könnte als die Hinweise, die uns jeden Tag erreicht haben."



9:43 Uhr: Man spreche jeden Tag miteinander, er werde sich jetzt auch intensiv mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) abstimmen, sagt Spahn - beide sollen die Taskforce für die Teststrategie leiten.

9:41 Uhr: Warum der Bund Schnelltests nicht selbst einkauft, die Verteilung und Verantwortung zentral an sich zieht? Spahn: Den Weg sei man bei den Masken gegangen, er sei nicht arbeitssparend, logischer sei, wenn die Länder direkt einkauften.

9:38 Uhr: Spahn sagt: "Wir sind doch Logistik-Weltmeister." Er will mit der Zahl der Schüler rechnen, die Zahl der Schüler im Land fällt ihm nicht ein, Laumann hilft aus. Zu organisieren, dass Schnelltests an Schulen kommen: "Das ist keine Geheimwissenschaft, das ist eigentlich Logistik", sagt Spahn. Er stelle den Ländern gerne Verbindungen zu den Herstellern her.

9:32 Uhr: Mehrere Unternehmen machen Druck auf die Bundesregierung, sie bieten an, ihre Mitarbeiter mit Betriebsärzten zu impfen. Spahn sagt: Er sei dafür, dass man das Impfen nicht "zu starr" mache, das Impfen durch Betriebsärzte sei ein sinnvoller Schritt. Aber der Zeitpunkt, von der Priorisierung der Impfverordnung abzuweichen sei "noch nicht gekommen". Wann es so weit sei? Dafür müsse er die aktuellen Ankündigungen der Hersteller checken. "Das hängt einfach von der Menge des zur Verfügung stehenden Impfstoffs ab", so Spahn.

9:28 Uhr: Kritische Fragen von Journalisten zur hinkenden Schnelltest-Strategie. Spahn sagt: Er setze auch auf Kreativität der Wirtschaft, der Testanbieter. "Vielleicht bin ich auch zu kreativ in meinen Gedanken", so Spahn, er stelle sich aber zum Beispiel in Zukunft Zelte vor Restaurants vor, wo Tests gemacht werden könnten. Der Bund müsse hier doch nicht alles bis ins kleinste Detail regeln, findet Spahn. "Da bin ich einfach wirklich optimistisch, dass Innovation, Pragmatismus, jede Idee, die wir im Bundesministerium haben, noch einmal übertrifft."

9:24 Uhr: Der NRW-Minister klingt weniger zuversichtlich als Jens Spahn in Bezug auf Schnelltests: Man könne nicht ab nächster Woche jedem Bürger ein Schnelltest-Angebot machen, sagt Laumann. Das Kostenlos-Angebot des Bundes wirbele den Markt durcheinander. "Bei uns wird es so kommen, dass die Kreise andere Anbieter in ihren Kreisen bestimmen können." Er sei zuversichtlich, dass man das Angebot in einer Woche aufbauen könne.

9:22 Uhr: Man habe eine "große Baustelle vor der Brust", sagt Laumann, weil die Länder nicht wüssten, wer Risikopatient sei. Laumann zeigt sich sehr erleichtert, dass Astrazeneca jetzt für Ältere zugelassen wurde. Der Impfstoff sei gut, der Impfstoff sei sicher. Er helfe in der jetzigen Phase enorm.

9:19 Uhr: 830.000 Impftermine habe man vergeben. In zwei Wochen verimpfe man in NRW 200.000 Erstimpfungen, 100.000 Zweitimpfungen. Bei Astrazeneca habe es in den letzten Wochen eine gewisse Zurückhaltung gegeben, so Laumann. In den nächsten Wochen gelte es, noch "rund 1 Million Impfungen in Arme zu bringen". Angestellte in Arztpraxen, in Behindertenwerkstätten, die Lehrer, die Erzieher, Teile der Polizei stünden als nächste auf der Liste. "Das machen wir zum Teil über Impfzentren, zum Teil aufsuchend"



9:17 Uhr: Von allen Toten, die es in NRW gegeben habe, habe jeder zweite in einer Pflegeeinrichtung gelebt, erzählt NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann.

9:15 Uhr: "Nach allem, was wir wissen, schützen die Impfstoffe auch vor B.1.1.7.", sagt Wieler. Deswegen bitte er: Wer immer ein Angebot zur Impfung erhalte, solle es annehmen. "Die Impfstoffe und alle, die sich impfen lassen, weisen uns den Weg aus der Pandemie."

9:13 Uhr: Das System Demis in den Gesundheitsämtern solle das Monitoring für die Mutationen verbessern, so Wieler. Es sei in den vergangenen Wochen ausgebaut worden. Vor der Demis-Einführung sei die Datenübertragung zu Infektionsfällen oft mühevoll gewesen, teilweise per Fax erfolgt. Das sei mühselig gewesen, sagt Wieler.

9.10 Uhr: Die Zahl der Inzidenzen bei jenen, die geimpft worden seien, gehe zurück, sagt Wieler. Die Inzidenz bei den Unter-80-Jährigen hingegen steige tendenziell wieder an. Das seien "Signale einer Trendumkehr". Die britische Virus-Mutante B.1.1.7. habe inzwischen einen Anteil von 40 Prozent an den Neuinfektionen. Der Anteil der südafrikanischen Mutante betrage rund ein Prozent. "Es ist absehbar, dass B.1.1.7. bald die vorherrschende Variante in Deutschland sein wird. Diese Variante sei noch gefährlicher, warnt Wieler.

9.09 Uhr: "Testen, Impfen, Vorsicht" - Dieser Dreiklang werde jetzt besonders wichtig sein, so Spahn.

9:07 Uhr: Es komme mehr und mehr Impfstoff. Die Länder hätten angekündigt, Kapazitäten hochzufahren. Dennoch sei klar: Im April sei zu viel Impfstoff da, als dass er rasch verimpft werden könne. Im April würden die Impfstoffe deswegen vom Bund an Apotheken und von dort an Hausärzte weitergegeben. Dazu sei der Rahmen mit allen Beteiligten besprochen.

9:06 Uhr: Die Selbsttests sollten jetzt verstärkt geliefert werden. Es gebe Hersteller, die wollten in einer Woche 20 Millionen Tests liefern.



9:05 Uhr: Ab Montag finanziere der Bund für jeden Bürger mindestens einmal pro Woche einen Schnelltest, einen "Bürgertest", kündigt Spahn an. Diese sollten in Testzentren erfolgen. Viele Kommunen zeigten bereits, wie Schnelltests funktionierten. Wichtig sei jetzt: Der Bund übernehme die Kosten dafür, der Bund setze den Rahmen. Er sei "zuversichtlich", dass das jetzt zügig umgesetzt werden könne. "Von diesen Schnelltests sind mehr als genug da", sagt Spahn. "Zig Millionen Tests sind verfügbar."



9:03 Uhr: "Die Lage ist, dass sich wieder mehr Menschen mit dem Virus anstecken. Das ist leider Realität", sagt Gesundheitsminister Spahn. Dennoch seien von Bund und Ländern Lockerungen beschlossen worden. Wie passe das zusammen? Nach Monaten der Schließungen sei klar gewesen: Keine Öffnungsschritte zu öffnen, sei auch keine Option gewesen.



8:59 Uhr: Neben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Lothar Wieler vom Robert Koch-Institut nimmt auch Karl-Josef Laumann (CDU), Arbeitsminister in Nordrhein-Westfalen, an der Pressekonferenz teil.

8.55 Uhr: In wenigen Minuten beginnt die Pressekonferenz. Besonders Gesundheitsminister Jens Spahn musste sich in den vergangenen Tagen viel Kritik an seiner verpatzen Schnelltest-Offensive anhören. Was hat der CDU-Politiker nun zu sagen? Lothar Wieler wird hingegen erneut über die Corona-Lage im Land berichten. Wie groß ist mittlerweile der Anteil der Mutanten? Wieso sinken die Infektionszahlen trotz Dauer-Shutdowns nicht mehr? Fragen, auf die der RKI-Chef hoffentlich Antworten weiß.