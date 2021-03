LIVEDritte Welle in Deutschland

RKI-Chef Wieler: 100.000 Infektionen pro Tag vorstellbar

Die dritte Welle hat Deutschland in der Corona-Pandemie erreicht. Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler stehen nun wieder Rede und Antwort. Verfolgen Sie die Pressekonferenz jetzt live.

Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut erneut mehr als 21.000 Neuinfektionen, die Inzidenz liegt deutschlandweit bei 119. 183 Menschen starben in den vergangenen 24 Stunden an oder mit dem Coronavirus. Nun äußern sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler zu den aktuellen Entwicklungen.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz oben im Livestream oder über den t-online-Liveticker:

11 Uhr: Kitas und Schulen wieder schließen? Wann kommt Impfstoff für Kinder?

Spahn: "Wer Kitas und Schulen nicht schließen will, muss sie schützen." Dazu gehöre unbedingt, dass zwei Mal die Woche ein Testangebot zur Verfügung stehe.

Spahn: es gebe von nahezu allen Impfstoff-Herstellern Studien zur Wirksamkeit bei Kindern. "Die laufen, wie schnell es Ergebnisse gibt? Kann Monate dauern oder erst nächstes Jahr." Sobald es einen Impfstoff gebe, soll der dann auch zügig verfügbar sein.

Wieler: Liegen die Daten in guter Menge vor, könne es auch zur Zulassung kommen.

10.58 Uhr: Ohne Lockdown geht es nicht? Wie stellt sich der RKI-Chef das vor?

Wieler: "Wir hatten einen Lockdown, der diesen Namen verdient im Frühjahr 2020." Das sei auch der effektivste gewesen. So wie letztes Jahr.

10.56 Uhr: 100.000 tägliche Neuinfektionen möglich? Testen am Arbeitsplatz noch immer nicht verpflichtend. Richtig so?

Wieler: Er spreche jeden an, mit seinen Appellen. Auch Arbeitgeber, die ja auch Bürgerinnen und Bürger sind.

"Ja, 100.000 tägliche Neuinfektionen sind vorstellbar", sagt der RKI-Chef. Jedes Modell sei ein hilfreiches Modell um zu schauen, was wirke. Solange, bis die Immunität durch Impfungen da sei.

10.53 Uhr: Frankreich als Hochinzidenzgebiet geplant?

Spahn: Es gebe wöchentlich einen Prozess, wo auf Basis von Zahlen alles genau angeschaut werde. "Wie ist der Trend? Wie sind die Entwicklungen?" Dann werde darauf bezogen eine Empfehlung oder eine Entscheidung begründet. Gehen die Zahlen in Frankreich nicht runter, könne es dazu kommen. "Aber ich will dem nicht vorgreifen."

10.50 Uhr: Unterschied zum letzten Jahr?

Wieler: Virusvariante habe andere biologische Eigenschaften. Daten sprechen dafür, dass 30 bis 70 Prozent höhere Ansteckung bestehe. Die Variante sorge für schlimmere Krankheitsverläufe. Das sei im vergangenen Jahr noch nicht so gewesen. Zukünftig könne es auch noch weitere Varianten geben. "Müssen so schnell wie möglich impfen, um eine Immunität in der Bevölkerung zu haben."

10. 45 Uhr: Beschlüsse der Kanzlerin und Ministerpräsidenten, Saarland macht es anders, Berlin zieht die Notbremse nicht. Was halten Sie davon?

Spahn: "Die Notbremse ist ab einer Inzident von 100 konsequent zu ziehen." Das müsse umgesetzt werden.

Schnelltests für Flüge aus Deutschland - reicht das?

Wieler: "Der Schnelltest ist besser, als gar kein Test", auch wenn der PCR-Test genauer sei. Er hoffe, dass das auch dazu führe, das weniger Menschen reisen. "Reisen und Kontakte sind die Treiber dieser Pandemie."

10.40 Uhr: Corona-Warn-App spielt kaum noch eine Rolle? Nur 12 Prozent Infektionen mitgeteilt?

Spahn schaut in sein Handy und liest die Zahlen, die ihm angezeigt werden, vor. "Klar, noch mehr wäre noch besser. Aber man findet all diese Daten in der App." Die Grundidee in der App sei ja das Anonyme. Keine Daten würden gespeichert, deshalb könne die App für die Arbeit der Gesundheitsämter keinen Unterschied machen. Etwa zehn Millionen Testergebnisse seien über die App vermittelt worden.

Wieler: "Die Corona-Warn-App ist ein wichtiges Werkzeug." Immer wieder werde gesagt, dass dieses oder jenes nicht funktioniere. Es sei aber ein Zusammenspiel aus vielen Werkzeugen, die im Kampf gegen die Pandemie wichtig seien. Die Pandemie-Strategie habe sich seit Januar 2020 immer wieder angepasst.

10.36 Uhr: Teststrategie für Schulen, Kitas und Urlauber. Und für Studenten?

Spahn: Idealerweise gebe es eine. Dort wo es mit Hygienekonzepten möglich sei und getestet werden könne, gehe das natürlich.

10.35 Uhr: Steigende Fallzahlen, Regionen starten Lockerungs-Modelle. Politische Steuerung aufgegeben?

Spahn: Das sei ja so vorgesehen, dass bei geringer Inzidenz gelockert werden könne. So sei es vereinbart. Testen alleine kriege die Pandemie nicht unter Kontrolle. Die Idee der Modellregionen sei ja bezogen auf niedrige Inzidenz.

"Die Herausforderung in der Pandemie besteht auch darin, einen bundeseinheitlichen Weg zu finden."

10.30 Uhr: Frage: Nicht verimpfte Impfdosen. Gibt es dafür eine Erklärung? Aus Biontech-Ampulle sieben Dosen ziehen?

Spahn: "Ich bin dafür, da wo es geht, eine siebte Impfung aus den Fläschchen bezogen wird." Zu Impfdosen: Was am Montag ausgeliefert werde, könne nicht gleich am Dienstag verimpft werden. Die Diskrepanz sei dabei natürlich immer größer. Es gebe auch teilweise Verzug bei den Meldungen. Das wichtigste sei dann die Impfung, da bleibe "Papierkram" auch mal liegen. Es würden jetzt teilweise Impfungen aus dem Januar gemeldet. "Der Teil ist zu berücksichtigen." Weiter sei auch die Auflösung wichtig. "Noch flexibler impfen möglich machen", verspricht Spahn. Alle über 70-Jährigen könnten sich jetzt noch einen Impftermin fürs Wochenende holen, das gehe schon.

Auch die USA habe keine deutlich höhere Verimpfung, beim zeitlichen Ablauf. "Die Verordnung macht Pragmatismus möglich", die es in Deutschland gebe. Spahn habe den Gesundheitsminister auch gesagt, die Lagerhaltung solle reduziert werden.

10.22 Uhr: Nun beginnt die Fragerunde. Muss nicht über zusätzliche Maßnahmen entschieden werden?



Spahn: "Wir haben diese Grenze möglicherweise überschritten. Deshalb ist die Notbremse auch so wichtig." Sie müsse konsequent umgesetzt werden. Nur weil es nun keine Oster-Ruhetage gebe, müsse man trotzdem mit Bedacht handeln. "Wir alle gemeinsam machen den entscheidenden Unterschied." Staatliche Maßnahmen alleine würden das Problem aber nicht lösen. "Eine zunehmende Zahl sagt ja, sie wünschen sich mehr Einschränkungen."



Wieler: Es seien mehrere Aspekte zu betrachten. Stelle man den Infektionsschutz stärker in den Vordergrund, könne man auch mehr Infektionen vermeiden. Nun habe man sich aber entschlossen, auch andere Aspekte mit einzubeziehen. In wenigen Monaten gebe es eine bessere Situation, durch die Impfungen. "Wir werden in der nächsten Woche eine Publikation heraus bringen, wo wir Prognosen versuchen." Wieler denkt, man könne die Pandemie noch in diesem Jahr kontrollieren können.

10.20 Uhr: Wieler: "Ohne die Umsicht aller Mitmenschen, wären wir in einer ganz anderen Situation." Er ruft dazu auf, die Ostertage nur im engsten Familienkreis zu verbringen. Auch im Rückblick auf das vergangene Jahr zeige sich: "Wir haben mehr Wissen, also können wir uns auch besser schützen." Am 4. April 2020 sei das Tragen von Masken beschlossen worden. Heute sehe man, dass das helfe.

10.18 Uhr: Wieler: "Wenn sie Erkältungssymptome haben, bleiben Sie zu Hause, rufen Sie einen Arzt an", appelliert er. "Nehmen Sie auch die Testergebnisse ernst." Zeit sei ein entscheidender Faktor bei der Bekämpfung der Pandemie. Wieler ruft auch noch einmal dazu auf, sich impfen zu lassen, wenn man ein Angebot habe.

"Dürfen die anderen Werkzeuge nicht außer Acht lassen." Schnelltests, Selbsttests, Kontaktreduktion, AHA-Regeln. "Impfungen sind das sicherste Werkzeug", doch auch die Hygienekonzepte müssten weiter eingehalten werden.

10.15 Uhr: RKI-Chef Wieler: Die Virusvariante sei ansteckender, gefährlicher und schwerer einzudämmen. "Es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass diese Welle schlimmer wird." Wenn man jetzt nicht massiv gegensteuere, seien die Auswirkungen verheerend. Alle Altersgruppen seien stark betroffen.

Steigende Fallzahlen werden zu mehr Patienten führen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. "Wir müssen mit Anstiegen rechnen." Man könne die Welle nicht mehr verhindern, aber man könne versuchen, die Folgen abzuschwächen. "Je weniger Menschen sie treffen, desto geringer ist das Ansteckungsrisiko."

10.13 Uhr: Spahn: Noch könne man Ostern nicht so feiern, wie man wolle. "Das Ziel ist sichtbar, aber immer noch ein ganzes Stück weg." Jeder weitere Schritt wiege wie eine Tortur. Es gehe nun darum, wichtige Schritte nicht zu verspielen. "Die letzten Meter und Kilometer müssen wir noch miteinander durchhalten."

10.12 Uhr: Spahn: "Es gilt eine Brücke zu bauen, dabei hilft das Testen." Jeder könne sich mindestens ein Mal pro Woche testen lassen. "Ich kann nur dazu ermuntern, das auch zu tun." Innerhalb kurzer Zeit sei ein nahezu flächendeckendes Testangebot entstanden. Die Tests sollen in Zukunft auch strategischer genutzt werden, verbunden mit Öffnungsschritten.

Ziel sei es, in Schule und Kita und auch in Betrieben, möglichst viele zu testen und anlassbezogen bestimmte Öffnungsschritte damit zu verknüpfen. "Das wird dazu führen, das ein großer Teil der Bevölkerung zwei Mal die Woche getestet wird."

10.08 Uhr: Spahn: Alle aus der zweiten Impfgruppe sollen jetzt mit einbezogen werden. "Impftermine sind zu wertvoll, um sie verfallen zu lassen. Da braucht es auch kreative Lösungen, wie etwa mit Standby-Listen."

Am wichtigsten sei, dass kein Impfstoff länger als nötig unverimpft bleibe. Ausbrüche in Pflegeheimen seien deutlich zurück gegangen, derzeit seien es weniger als 20 pro Woche und auch mit weniger schweren Verläufen. "Sind damit aber noch nicht am Ziel."

10.05 Uhr: Spahn: "Momentan steigen die Zahlen zu schnell, die Virusvarianten machen die Lage gefährlich. " Man sehe jetzt schon steigende Zahlen von Intensivpatienten. Es bestehe wieder die Gefahr, dass das Gesundheitssystem überlastet werde. "Es kann wieder eine steigende Todesanzahl geben." Er wolle die Bürgerinnen und Bürger bitten, wenn sie andere treffen, "dann bitte nur draußen. Wenn, dann in kleineren Gruppen und idealerweise nur draußen."

Über zehn Prozent der Deutschen seien mindestens ein Mal geimpft. Im April werden 15 Millionen Impfdosen erwartet. "Es wird sich Woche um Woche verbessern." Der Effekt des Impfens werde aber durch die steigenden Zahlen geschmälert. "Alle internationalen Zahlen zeigen, je höher die Inzidenz, desto geringer der Impfeffekt."

10.03 Uhr: Spahn: Die Einreiseverordnung trete Montagnacht in Kraft. Es solle Fluggesellschaften mehr Zeit für die Umsetzung gegeben werden, deshalb habe man den Termin noch einmal verschoben. "Wer keinen negativen Test hat, wird nicht mitgenommen", bekräftigt Spahn noch einmal.

10 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt.



9.58 Uhr: In wenigen Minuten beginnt die Pressekonferenz.