In Quarantäne

AfD-Politikerin Beatrix von Storch hat Corona

05.12.2021, 20:36 Uhr | t-online

Die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie habe sich unmittelbar in Quarantäne begeben, gab von Storch bekannt.

Die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Beatrix von Storch, hat Corona. Sie habe sich nach einem positiven PCR-Test in Quarantäne begeben, schrieb die 50-jährige Storch am Sonntag auf ihrer Facebook-Seite. "Mich schmerzt sehr, dass ich aus diesem Grund in der nächsten Woche nicht an den Sitzungen in Parlament und Fraktion teilnehmen kann."

Mitte November erst hatte AfD-Fraktionschefin Alice Weidel bekannt gegeben, dass sie Corona habe. Zuvor hatte sich ihr Co-Fraktionschef Tino Chrupalla bereits wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne begeben müssen.