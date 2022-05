Hubers KĂŒr erfolgte in aller Eile und unter hohem Zeitdruck, nachdem Stephan Mayer am Dienstag nach nur gut zwei Monaten Amtszeit seinen RĂŒcktritt als GeneralsekretĂ€r erklĂ€rt hatte. Der 48-JĂ€hrige nannte dafĂŒr in einer schriftlichen ErklĂ€rung gesundheitliche GrĂŒnde. Zugleich rĂ€umte Mayer allerdings eine "möglicherweise" im RĂŒckblick nicht angemessene Wortwahl einem "Bunte"-Journalisten gegenĂŒber ein. Der Journalist hatte Mayer vorgeworfen, ihn telefonisch bedroht zu haben, im Zusammenhang mit einem Bericht ĂŒber dessen Privatleben.