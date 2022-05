Landtagswahlen CDU triumphiert in Schleswig-Holstein Von dpa Aktualisiert am 08.05.2022 - 22:10 Uhr Lesedauer: 4 Min. CDU-Wahlsieger Daniel G├╝nther feiert die ersten Prognosen mit Parteikollegen. (Quelle: Christian Charisius/dpa./dpa)

Kiel (dpa) - Triumph f├╝r die Union, Fiasko f├╝r die SPD: Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die CDU von Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther haushoch gewonnen. In den Hochrechnungen von ARD und ZDF lagen die Christdemokraten am Abend mit mehr als 43 Prozent weit vor allen anderen Parteien.

G├╝nther kann sich aussuchen, mit wem er nach f├╝nf Jahren Jamaika-Koalition weiterregieren wird. K├╝nftig reicht ihm ein einziger Partner. Die Wahl f├Ąllt wohl zwischen den bisherigen Koalitionspartnern Gr├╝nen und FDP.

Die SPD st├╝rzte auf ein f├╝r Schleswig-Holstein historisch schlechtes Ergebnis von nur noch knapp 16 Prozent ab und bleibt in der Opposition. Sie verlor zudem den Platz als zweitst├Ąrkste Partei an die Gr├╝nen. Sicher im Landtag ist auch der S├╝dschleswigsche W├Ąhlerverband (SSW), die Partei der d├Ąnischen Minderheit. Dagegen sah es f├╝r die AfD am Abend nach einem Debakel aus: Sie lag bei beiden Sendern klar unter der F├╝nf-Prozent-H├╝rde. Damit w├Ąre die AfD erstmals wieder aus einem Landesparlament herausgew├Ąhlt.

Wer wird Koalitionspartner?

G├╝nther sprach vor jubelnden Anh├Ąngern von einem "enormen Vertrauensbeweis" und einer "enormen Unterst├╝tzung", "auch f├╝r mich pers├Ânlich". Der 48-J├Ąhrige k├╝ndigte an, in den n├Ąchsten Tagen Gespr├Ąche mit beiden bisherigen Koalitionspartnern zu f├╝hren. "Ich habe vor der Wahl gesagt, dass ich am liebsten in Jamaika weiterregiere. Und deswegen ist es f├╝r mich auch vollkommen klar, dass ich auch nach der Wahl jetzt klar sage, dass ich mit Gr├╝nen und der FDP Gespr├Ąche f├╝hren werde."