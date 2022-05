Aktualisiert am 10.05.2022 - 13:44 Uhr

Berlin (dpa) - Die vielen Tausenden ausl√§ndischen Betreuungskr√§fte in deutschen Privathaushalten brauchen nach Auffassung des Sachverst√§ndigenrates f√ľr Integration und Migration (SVR) dringend Schutz vor Ausbeutung und √úberforderung.

"Eine "Rund-um-die-Uhr"-Betreuung kann nach deutschem Recht nicht eine Person allein erbringen", mahnte der SVR in seinem am Dienstag ver√∂ffentlichten Jahresgutachten. Es sei davon auszugehen, "dass sich die Betreuungsarrangements √ľberwiegend in rechtlichen Graubereichen bewegen und dass Vermittlungs- und Entsendeagenturen oft unseri√∂s arbeiten".