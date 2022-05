Wenige Stunden vor Schlie├čung der Wahllokale deutet sich bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine etwas geringere Wahlbeteiligung als im Jahr 2017 an. Bis 16 Uhr lag sie in acht ausgew├Ąhlten Kreisen und kreisfreien St├Ądten im Durchschnitt bei 53,35 Prozent, wie Landeswahlleiter Wolfgang Schellen an Sonntagnachmittag mitteilte. Er wertete das als "m├Ą├čige Wahlbeteiligung". Bei der Landtagswahl 2017 habe sie zu diesem Zeitpunkt bei rund 59 Prozent gelegen.