Die im neuen Landtag vertretenen Parteien haben in den 128 Wahlkreisen bei den Zweitstimmen sehr unterschiedlich abgeschnitten. Hochburgen der CDU waren vor allem Wahlkreise im M├╝nsterland und Westfalen, wo sie in sechs Wahlkreisen 50 Prozent und mehr holte. Am st├Ąrksten waren die Christdemokraten in Borken II mit 53,8 Prozent, wie aus Angaben des Landeswahlleiters am Montagmorgen im Internet hervorging.