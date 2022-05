Dar├╝ber hinaus sieht die Vereinbarung vor, dass die Berufserfahrung im Sozial- und Erziehungsdienst k├╝nftig genauso honoriert werden soll wie bei den ├╝brigen Besch├Ąftigten im ├Âffentlichen Dienst. Deshalb sollen die Geh├Ąlter der Besch├Ąftigten k├╝nftig schneller steigen als bisher. Die Zeit, die ein Mitarbeiter in einer Gehaltsstufe bleibt, bis er aufsteigen kann, werden daf├╝r zum 1. Oktober 2024 an die allgemeinen Stufen im ├Âffentlichen Dienst angepasst. Das Tarifergebnis hat eine Laufzeit von f├╝nf Jahren bis zum 31. Dezember 2026.

Neue Vereinbarung gilt nicht in Berlin

Von der neuen Vereinbarung profitieren Besch├Ąftigte in allen Bundesl├Ąndern - au├čer in Berlin. In der Hauptstadt haben nach Verdi-Angaben andere Tarifregelungen Vorrang. Die Gewerkschaften gehen aber davon aus, dass die Ergebnisse auch auf Besch├Ąftigte anderer Bereiche "ausstrahlen" d├╝rften.

"Das ist den Kolleginnen und Kollegen in den Sozial- und Erziehungsdiensten zu verdanken, die in den vergangenen Tagen und Wochen gek├Ąmpft und gestreikt haben", sagte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke am Mittwochabend. Die Einigung sei "gegen die erheblichen Widerst├Ąnde der kommunalen Arbeitgeber gelungen". Er betonte, dass es sich nur um einen "Zwischenschritt" handele. Dbb-Verhandlungsf├╝hrer Andreas Hemsing sprach von einer "gesellschaftlichen Notwendigkeit". Die Gewerkschaften w├╝rden seit Jahren eine Entlastung der Besch├Ąftigten in sozialen Berufen fordern.

Aus regionalen Verb├Ąnden und Vereinigungen wie der Gewerkschaft f├╝r Erziehung und Wissenschaft, die dem Deutschen Gewerkschaftsbund angeh├Ârt, gab es am Donnerstag Zuspruch f├╝r die Verhandlungsf├╝hrer in Berlin und Potsdam. "Die Gewerkschaften haben mit dem Tarifabschluss wichtige Schritte zur Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe erreicht", sagte GEW-Tarifexperte Daniel Merbitz.

"Guter und gelungener Kompromiss"

Die Pr├Ąsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverb├Ąnde (VKA), Karin Welge, erkl├Ąrte wiederum, dass "die Arbeitgeber deutlich an ihre Grenzen gegangen" seien. Die VKA gehe davon aus, dass sich allein durch die neuen Zulagen die Personalkosten der kommunalen Arbeitgeber um j├Ąhrlich rund 3,7 Prozent erh├Âhen werden. Insgesamt sprach Welge aber von einem "guten und gelungenen Kompromiss".

Auf die nun erzielte Einigung hatten die Gewerkschaften wochenlang hingearbeitet. Nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden im Februar und M├Ąrz hatten sich die Tarifpartner am Montag erneut an einen Tisch gesetzt. Am Dienstagnachmittag waren die Gespr├Ąche aus logistischen Gr├╝nden von Potsdam nach Berlin verlegt worden. Sie sollten eigentlich schon am Mittwochnachmittag enden - zogen sich aber noch bis in den sp├Ąten Abend.