"Jetzt freuen wir uns darauf, in den n├Ąchsten drei Wochen etwas Gro├čes zusammenzubringen", sagte Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther (CDU) am Mittwoch in Kiel. Man gehe mit gro├čem Respekt und gut vorbereitet in die Gespr├Ąche. Die beiden Parteien hatten am Dienstag ihre Sondierungen abgeschlossen. Im Anschluss hatten ein Parteitag der Gr├╝nen und der gesch├Ąftsf├╝hrende CDU-Landesvorstand f├╝r die Aufnahme von Verhandlungen gestimmt.