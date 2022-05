Zur Verhinderung und zur Eind├Ąmmung von Covid-19-Ausbr├╝chen sollten zus├Ątzliche Pr├Ąventions- und Managementma├čnahmen umgesetzt werden, hei├čt es in einer Stellungnahme des Gremiums, die am Mittwoch ver├Âffentlicht wurde. Vorgeschlagen werden regelm├Ą├čige Tests bei Besch├Ąftigten, Besuchern und Bewohnern und "niederschwellige aufsuchende Angebote zur Durchf├╝hrung von Impfungen".

Die anhaltend hohen Corona-Zahlen und ein mit der Zeit nachlassender Impfschutz h├Ątten in den vergangenen Monaten zum Wiederanstieg der Infektions- und Todesf├Ąlle in den Einrichtungen gef├╝hrt, hei├čt es in dem Papier. "Dringend" empfohlen werden Ma├čnahmen zur Verbesserung der Qualit├Ąt in der Pflege, etwa "zur Verst├Ąrkung der Personaldecke" und durch "h├Âherqualifizierende Ausbildungen". Notwendig sei neben einer angemessenen Verg├╝tung eine spezielle Aus- und Weiterbildung zur Qualifizierung von kompetentem Personal.