Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will f├╝r den Fall einer neuen Corona-Welle im Herbst die M├Âglichkeit schaffen, wieder eine Maskenpflicht in Innenr├Ąumen vorzuschreiben. Derzeit werde erneut am Infektionsschutzgesetz gearbeitet, sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". "Das l├Ąuft ja am 23.9. aus. Und dann wird die Frage erneut zu diskutieren sein, ob zum Beispiel Maskentragen in Innenr├Ąumen wieder verpflichtend wird." Das k├Ânne wieder kommen, "ich halte das auch f├╝r unbedingt notwendig, dass wir uns f├╝r den Herbst diese M├Âglichkeit er├Âffnen".