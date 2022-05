Geschichte BGH will antij├╝disches Kirchen-Relief gr├╝ndlich pr├╝fen Von dpa Aktualisiert am 30.05.2022 - 15:56 Uhr Lesedauer: 3 Min. Eine als ÔÇ×JudensauÔÇť bezeichnete Schm├Ąhplastik ist an der Stadtkirche zu sehen. Das Relief ist stark umstritten. (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa./dpa)

Karlsruhe (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) pr├╝ft, ob eine als "Judensau" bezeichnete Schm├Ąhplastik an der Stadtkirche Wittenberg in Sachsen-Anhalt entfernt werden muss.

Das Relief f├╝r sich betrachtet sei "in Stein gemei├čelter Antisemitismus", stellte der Vorsitzende Richter Stephan Seiters am Montag in Karlsruhe klar. Allerdings ist das antij├╝dische Sandsteinrelief aus dem 13. Jahrhundert inzwischen um eine Bodenplatte und einen Aufsteller erg├Ąnzt, die die Darstellung einordnen sollen. Vor einer Entscheidung in den kommenden Wochen will der sechste Zivilsenat den Fall gr├╝ndlich pr├╝fen. Der sechste Zivilsenat will seine Entscheidung am 14. Juni verk├╝nden. (Az. VI ZR 172/20)

Stadtkirchengemeinde: "schwieriges Erbe, aber Zeitgeschichte"

Das Relief zeigt eine Sau, an deren Zitzen zwei Menschen saugen, die durch Spitzh├╝te als Juden identifiziert werden sollen. Eine laut BGH als Rabbiner geltende Figur hebt den Schwanz des Schweins und blickt ihm in den After. Schweine gelten im j├╝dischen Glauben als unrein. Die Stadtkirchengemeinde bezeichnet die "Wittenberger Sau" als "ein schwieriges Erbe, aber ebenso Dokument der Zeitgeschichte".

Kl├Ąger Dietrich D├╝llmann, der nach eigenen Angaben 1978 zum Judentum konvertiert ist und sich seither Michael nennt, will, dass die Plastik von der Kirche entfernt wird. Er sieht in der "Judensau" nur ein Beispiel f├╝r viele Verfehlungen der Kirche im Umgang mit Juden und fand am Rande der Verhandlung deutliche Worte: "Die Kirche hat das deutsche Volk auschwitzf├Ąhig gemacht." Insbesondere den Reformator Martin Luther (1483-1546), der einst in eben jener Kirche in Wittenberg predigte, bezeichnet D├╝llmann als "Erz-Antisemit".