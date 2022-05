Wiesbaden (dpa) - Der CDU-Politiker Boris Rhein ist neuer hessischer Ministerpr├Ąsident. Der 50-J├Ąhrige wurde am Dienstag im Landtag in Wiesbaden zum Nachfolger von Volker Bouffier (CDU) gew├Ąhlt.

Nach fast zw├Âlf Jahren an der Spitze der Landesregierung hatte der 70 Jahre alte Bouffier sein Amt am Dienstag abgegeben. Er war der dienst├Ąlteste Ministerpr├Ąsident in Deutschland. Am Montagabend war Bouffier mit einer feierlichen Serenade im Biebricher Schloss verabschiedet worden.