Aktualisiert am 02.06.2022 - 09:52 Uhr

Die Bewertung, ob selbst bewohntes Eigentum von Hartz-IV-EmpfĂ€ngern angemessen ist, darf von der Zahl der Bewohner abhĂ€ngen. Die entsprechende Regelung verstoße nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz, erklĂ€rte das Bundesverfassungsgericht am Donnerstag in Karlsruhe. Der Gesetzgeber mĂŒsse nicht berĂŒcksichtigen, ob frĂŒher mehr Menschen wie etwa inzwischen ausgezogene Kinder in der Wohnung gewohnt hĂ€tten.