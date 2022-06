Aktualisiert am 09.06.2022 - 10:21 Uhr

Aktualisiert am 09.06.2022 - 10:21 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Umfrage: Fast alle LehrkrÀfte am Rand der Erschöpfung

Die meisten dehnen ihre Arbeit auf die Wochenenden, viele auch auf die Nachtstunden aus und sehen dennoch vor allem klaffende LĂŒcken im Lern- und Lehrplan. Das zeigen Daten einer reprĂ€sentativen Forsa-Befragung im Auftrag der Robert Bosch Stiftung (Stuttgart), die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Laut Deutschem Schulbarometer erleben rund 92 Prozent der Befragten ihr Kollegium stark oder sehr stark belastet, 84 Prozent sagen dies auch fĂŒr sich selbst aus. Mehr als drei von vier Lehrerinnen und Lehrern (79 Prozent) arbeiten in der Regel auch an Wochenenden, fĂŒr die meisten ist Erholung in der Freizeit kaum noch möglich (60 Prozent). Etwa jede zweite Lehrkraft fĂŒhlt sich laut der Umfrage körperlich (62 Prozent) oder mental erschöpft (46 Prozent).